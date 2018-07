Trovata a Bellizzi una piantagione illegale di marijuana. Arrestato un giovane di San Mango Piemonte

Questa mattina i Finanzieri del Gruppo di Salerno hanno scoperto nel comune di Bellizzi una piantagione di marijuana posta all’interno di una serra costruita su un terreno agricolo, apparentemente adibita alla coltivazione di fiori.

La piantagione, contenente 42 piante e lunga circa 3 metri, era priva della documentazione necessaria alla legittimazione della detenzione di tali piante, ed è stata immediatamente sradicata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Salerno.

Gli immediati accertamenti della Guardia di Finanza hanno consentito di individuare il proprietario dell’abitazione vicina e dello stesso terreno: si tratta di un giovane di San Mango Piemonte.

Le Fiamme Gialle hanno poi scoperto, nascoste nella stessa abitazione, altre sostanze stupefacenti, nello specifico marijuana e hashish, e 5 cartucce calibro 38.

Il giovane è stato pertanto arrestato per violazione alla normativa in tema di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione illegale di munizioni, ed è stato posto immediatamente a disposizione della Procura della Repubblica di Salerno.

– Justine Biancamano –