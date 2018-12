“Troppi atti criminali ad Agropoli”. La Lega chiede un intervento risolutivo

In seguito alla notizia di una rapina a mano armata con il ferimento di un dipendente presso un noto supermercato ad Agropoli, interviene Luigi Cerciello, Commissario cittadino della Lega, lamentando una serie di atti criminali che ormai da anni si verificano in città.

“Qualche settimana fa – dichiara – si è giunti perfino all’assurdo con il caso della camorra dei rom arrivati a minacciare i Carabinieri, a cui è andata la nostra pronta solidarietà, gli stessi rom che si sono resi responsabili anche di gravi atti minatori ed intimidatori, anche con minacce di morte, rivolte al coordinatore del sistema di raccolta dei rifiuti del Comune di Agropoli e di alcuni Comuni limitrofi, intimidazioni finalizzate ad ottenere assunzioni di loro familiari. Intimidazioni e minacce rivolte anche al sindaco di Agropoli sfociate con prepotente violenza allorquando il Clan si recò dal primo cittadino senza appuntamento rompendo la porta della stanza del sindaco di Agropoli e pretendendo di essere immediatamente ricevuti per farsi dar conto dei provvedimenti di confisca e di sfratto di alcune opere abusive e pretendendo la sospensione delle esecuzioni“.

Secondo Cerciello “Agropoli, città capofila del Cilento, con una economia prevalentemente turistica, con un ospedale che si è visto scippare dalla Regione Campania per pagare alcune ‘fritture’, sta scivolando lentamente e inesorabilmente in mano alla criminalità di ogni genere ed è opportuno quanto prima un intervento fermo e risoluto perché cittadini e turisti devono vivere, lavorare e riposare serenamente“.

Annuncia dunque che la Lega di Agropoli chiederà, tramite l’on. Gianluca Cantalamessa, una interrogazione parlamentare al ministro competente per trovare una soluzione al problema sicurezza in città ormai non più procrastinabile.

