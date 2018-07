Tragico incidente sulla S.S.598 ad Atena Lucana. Perde la vita coppia di centauri pugliesi, tre feriti

Un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 598 che collega Atena Lucana con Brienza e la Basilicata.

Per cause in corso di accertamento due automobili, una Fiat Panda e una Mini Cooper, e una motocicletta si sono violentemente scontrate. Nell’impatto la Mini Cooper si è ribaltata lungo la carreggiata. C.L., un 52enne di Monopoli, e A.S.,una 45enne di Putignano, che viaggiavano entrambi in sella alla moto, hanno perso la vita sul colpo, mentre altre tre persone sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118.

I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Tra loro un 50enne potentino che viaggiava a bordo della Panda ed è stato condotto in ospedale con l’eliambulanza, un 28enne e un 17enne di Castel San Giorgio, entrambi a bordo della Mini, che sono stati soccorsi dalle autoambulanze.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Luigi Morello, per estrarre i feriti dagli abitacoli. Intervenuti per i rilievi del caso i Carabinieri della Stazione di Sala Consilina e quelli del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e il personale dell’Anas per ripristinare la viabilità dell’arteria.

Presenti sul luogo del tragico scontro anche gli agenti della Polizia Stradale, quelli della Polizia Municipale di Atena Lucana, il sindaco e il vicesindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci e Francesco Manzolillo.

La S.S.598 è rimasta interdetta al traffico per permettere le operazioni di soccorso e consentire di effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

Le salme della coppia di centauri pugliesi sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Lagonegro.

– Annamaria Lotierzo –