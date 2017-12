Tragico incidente sulla Sinnica. Perdono la vita una 21enne di Latronico e un 30enne di Senise

È di due morti e quattro feriti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla “Strada Provincia 652 Sinnica” in Basilicata.

A perdere la vita due giovani lucani: Giusy Vitale, 21enne di Latronico, e Rocco De Palma, 30enne di Senise.

L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per Tursi.

Le due vittime viaggiavano a bordo di una Mini Cooper, guidata da un ragazzo che è rimasto ferito.

L’auto occupata dalle due vittime viaggiava in direzione Policoro, e per cause ancora in fase di accertamento ha impattato contro altre due auto, una BMW e una Jaguar. Feriti gli occupanti della BMW, tre in totale, mentre è rimasto illeso l’uomo alla guida della Jaguar.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tursi, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per diverso tempo con alcune torre fari.

I quattro feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Policoro e a quanto pare non sarebbero in gravi condizioni. Le condizioni che desterebbero più preoccupazioni sarebbero quelle del ragazzo alla guida della Mini Cooper, ma a quanto pare non sarebbe in pericolo.

Sul posto sono poi intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale del Commissariato di Policoro.

Traffico in tilt sull’arteria, deviato poi attraverso le strade secondarie, per poi ritornare alla normalità in nottata.

– Claudio Buono –