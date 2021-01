Tragico incidente a Potenza. Cordoglio del Presidente Bardi per la morte della dott.ssa Allegretti e di suo figlio

“Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro svolto dalla dottoressa Pompea Allegretti, per anni punto di riferimento della comunità di Filiano. Per questo sono particolarmente addolorato per il gravissimo lutto a seguito del tragico incidente nel quale ha perso la vita anche il figlio Salvatore Raimondi. Alla famiglia i sensi del mio cordoglio per la scomparsa della madre e del figlio“.

Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime dolore e vicinanza per la tragica scomparsa della dottoressa Allegretti e del giovane figlio a causa di un terribile incidente stradale verificatosi ieri mattina sulla Tangenziale Nord a Potenza.

La dottoressa, medico di guardia a Filiano, si stava recando a lavoro accompagnata dal figlio a bordo della loro Fiat 16. Per cause in corso di accertamento si è verificato un violento impatto tra la loro auto, un furgone e una Lancia Y. Ad avere la peggio nello scontro sono stati proprio la dottoressa potentina e suo figlio di soli 20 anni.

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “San Carlo”. Qui purtroppo hanno perso la vita a poche ore di distanza l’uno dall’altra, nonostante i tentativi di rianimarli da parte dei medici.

Sconcerto è stato espresso dalle comunità di Potenza e di Filiano, dove la dottoressa Allegretti era particolarmente stimata per la sua professionalità.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

3/1/2021 – Schianto fatale in Tangenziale a Potenza. Non ce l’hanno fatta madre e giovane figlio rimasti feriti