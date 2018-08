Tragico incidente a Bella. Perde la vita centauro 40enne del posto

È di un morto il bilancio del tragico incidente verificatosi sulla “Strada Provinciale 14 Bellese”. A perdere la vita Domenico Sansone, 40 anni, di Bella.

La vittima si trovava a bordo della sua moto di media cilindrata, e stava uscendo dal centro abitato quando percorreva la provinciale bellese. L’incidente si è verificato a qualche metro dall’uscita di un ponticello che Sansone aveva appena attraversato, quando è nato un frontale contro un’auto diretta verso il centro abitato.

Fatale e violento l’impatto, visto che il centauro sarebbe morto quasi sul colpo. Sotto shock il 35enne bellese alla guida dell’auto, che non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Melfi, i militari della Stazione di Bella, per i rilievi del caso e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso della postazione di Muro Lucano, oltre ad una eliambulanza, che è rientrata dopo la notizia del decesso.

Domenico era un macellaio e lavorava con il fratello nella macelleria di Bella. Sotto shock i familiari e la comunità bellese per la tragica scomparsa del 40enne. Il corpo si trova presso l’obitorio del “San Carlo” di Potenza, dove si concluderanno domani alcuni esami esterni disposti dal Magistrato di turno, visto che non verrà effettuata l’autopsia. Successivamente si deciderà per i funerali.

– Claudio Buono –