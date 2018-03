Tragedia sfiorata a Potenza. Auto piomba sull’ingresso di un bar, ferito un passante

Tragedia sfiorata a Potenza, all’ingresso di un bar situato in viale Firenze.

Una Ford Fiesta con un giovane alla guida è praticamente piombata contro l’ingresso del locale, seminando panico e terrore. Nel violento impatto l’auto ha abbattuto prima due paletti, poi alcuni tavolini e le sedie, distruggendo anche le vetrate e fermando la sua marcia contro un biliardino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, guidati dal Capitano Gennaro Cascone, e gli agenti della Polizia Locale. Le forze dell’ordine hanno fatto tutti i rilievi del caso e hanno avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica e capire come l’auto sia piombata lì in un’area attraversata solo da pedoni. Il bar infatti si trova sotto alcuni porticati.

Il giovane alla guida non è rimasto ferito, mentre alcune ferite lievi le ha riportate un uomo che si trovava a pochi passi dal luogo dell’accaduto. L’uomo non è stato investito, ma impaurito è scappato via ed è caduto, soccorso poi dai sanitari del 118 di Basilicata Soccorso e trasportato al “San Carlo”.

Per fortuna al momento dell’incidente all’ingresso del bar non c’erano persone.

