Tragedia alla Ferrero di Balvano. Operaio perde la vita dopo una caduta dall’alto

Una tragedia si è consumata questa mattina nei pressi dello stabilimento della Ferrero di Balvano. Il corpo di un operaio di 52 anni di Balvano, Antonio Grieco, dipendente di una ditta esterna, è stato ritrovato privo di vita all’esterno dello stabilimento, in un piazzale che fa parte dell’area in cui opera la Ferrero.

L’uomo, stando ai primi rilievi dei Carabinieri, sarebbe caduto dall’alto mentre stava svolgendo il suo lavoro. Era impegnato nelle attività di manutenzione con la sua azienda, che da anni è impegnata con la Ferrero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno potuto solamente constatare la morte dell’operaio, i Carabinieri della Stazione di Balvano per i rilievi del caso e il medico legale, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza. Sconosciute al momento le cause del decesso.

A Balvano in questi giorni sono in corso le festività patronali. Grieco, che lascia moglie e due figli minorenni, era uno dei membri del comitato feste. Tutti i festeggiamenti sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi: domani sera era in programma il concerto di Luca Carboni, rinviato.

In una nota congiunta dei sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, si legg: “non sono chiare e definite le cause della morte. In attesa di conoscere la ricostruzione di quanto è accaduto, siamo vicini alla famiglia del lavoratore. La sicurezza nei posti di lavoro si conferma come un’emergenza che non può essere ulteriormente tollerata e richiede misure ed azioni efficaci”.

