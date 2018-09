Tragedia a Castellabate. Uomo ritrovato morto in mare a Punta Licosa

Un uomo è stato trovato morto in mare, oggi pomeriggio, nell’area marina di Punta Licosa, a Castellabate.

Si tratta di un 71enne del posto, Osvaldo Giannella, ex maresciallo della Guardia di Finanza molto conosciuto in zona.

La vittima è stata ritrovata in profondità dagli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, coordinata dal Tenente di Vascello Giulio Cimmino.

Ad allertare gli uomini della Capitaneria sono stati gli stessi familiari allarmati e spaventati perché l’uomo era uscito in mare, come accadeva spesso, e non aveva dato più notizie.

Sono stati gli uomini della Guardia Costiera a recuperare la salma che è stata successivamente portata in ospedale per l’autopsia. L’esame del medico legale svelerà i motivi del decesso.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118.

– Marianna Vallone –