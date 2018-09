È stata liberata la salma di Antonio Altilio, il 36enne di Caggiano che ha perso la vita sabato scorso in seguito a una caduta durante un’escursione sul Monte Serra San Giacomo.

La salma si trova all’ospedale “Luigi Curto” di Polla a disposizione dei familiari, in attesa delle esequie che saranno svolte nella giornata di domani.

I medici, dopo un esame esterno del cadavere del 36enne, hanno stabilito che la morte è avvenuta a causa delle ferite riportate dopo una caduta da 20 metri di altezza.

Tanto il dolore e la disperazione per la moglie in attesa del primo figlio, la famiglia e gli amici. Antonio era molto conosciuto e amato, grazie alla sua passione per l’escursionismo e l’avventura tra i sentieri delle montagne.

– Rosanna Raimondo –

