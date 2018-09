Tragedia a Caggiano. 36enne perde la vita sul Monte Serra San Giacomo

Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio a Caggiano nella frazione di Calabri. Antonio Altilio, 36enne del posto, è morto in seguito a una caduta, da circa 20 metri di altezza, mentre si trovava sul Monte Serra San Giacomo, nei pressi di Località Petrosa.

Passata l’ora di pranzo, la moglie non ha visto rientrare il marito, che era uscito per un’escursione con il suo cane e ha contattato gli amici per aiutarla a cercare il giovane. Gli amici si sono messi alla ricerca di Antonio e hanno rinvenuto il corpo del ragazzo sul Monte Serra San Giacomo e hanno dato l’allarme ai soccorritori.

Immediatamente è giunto sul posto il medico condotto Stefano Tortoriello, accompagnato dai Carabinieri della locale Stazione ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, nemmeno dopo l’ausilio del defibrillatore.

Hanno raggiunto il posto anche i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del turno A del Distaccamento di Sala Consilina, il Nucleo Operativo della Compagnia di Sala Consilina e la Gopi-Anpas Protezione Civile di Caggiano con il defibrillatore.

La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

