Tra Sasso di Castalda e Brienza una giornata dedicata al “Diabete di Tipo 1 ai tempi del Coronavirus”

L’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, in collaborazione con l’equipe dell’UOSD Diabetologia-Endocrinologia dell’ASP, organizza una giornata di terapia educazionale dal titolo “Diabete Tipo 1 ai tempi del Coronavirus” che si terrà domani, domenica 20 settembre.

La giornata si dividerà in due momenti: la mattina i partecipanti si ritroveranno nell’area attrezzata “La Costara” di Sasso di Castalda, un momento interattivo che permetterà a bambini e ragazzi di gestire in sicurezza la patologia diabetica attraverso i microinfusori, durante un’attività ludico-motoria, come può essere una passeggiata nel bosco, che avverrà sotto guida e controllo medico-sanitario.

Post pranzo ci sarà il momento informativo presso l’Hotel Imperial a Brienza, durante il quale verranno proiettati una serie di filmati che i ragazzi diabetici hanno girato durante i mesi di quarantena, per condividere le loro giornate a casa alle prese con sport e lezioni a distanza. Grazie alla presenza degli specialisti, ci sarà anche l’analisi clinica dei principali aspetti della patologia: sedentarietà, stress psicologico, ansie e paure legate al periodo di emergenza.

Il Responsabile Scientifico dell’evento è il Dottor Giuseppe Citro. L’evento è patrocinato da AGD Italia e SIEDP (Società Italiana di Diabetologia Pediatrica) e prevede inoltre crediti ECM per medici e infermieri.

