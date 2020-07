Un centro di eccellenza per droni. È questo il progetto presentato ieri dalla Total nell’incontro che il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, insieme agli assessori regionali Francesco Cupparo, Francesco Fanelli e Gianni Rosa ha tenuto con i rappresentanti delle compagnie petrolifere concessionarie del giacimento Tempa Rossa.

Erano presenti Roberto Pasolini per la Total, Daniela Conicella per la Shell e in video conferenza Alberto Ajelli per la Mitsu.

Il Presidente Vito Bardi ha espresso soddisfazione per l’incontro che ha definito “proficuo, produttivo e costruttivo”.

“Con il progetto – ha spiegato Bardi – metteremo in campo un centro unico nel mondo che darà lavoro a tanti giovani con alta professionalità. Saranno realizzati droni a livello industriale che potranno essere impiegati in agricoltura e in altri settori produttivi. Questo è il primo di una serie di progetti che verranno presentati nell’ambito dell’impegno assunto dalle compagnie di investire 25 milioni di euro in un quinquennio. Sicuramente è importante perché non dubito che sarà da stimolo e soprattutto da volano per tutto l’indotto sul territorio. Stiamo mantenendo le nostre promesse: con i proventi del petrolio iniziamo a creare sviluppo sostenibile e lavoro”.

– Claudia Monaco –