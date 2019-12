“The Star Night”. L’Agenzia Generale di Polla Unisicura Srl di Angelo Greco premiata a Napoli

Ieri a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, si è svolta la manifestazione “The Star Night 2019 – La magia delle stelle” dell’UnipolSai che ha visto premiata l’Agenzia Generale di Polla Unisicura Srl di Angelo Greco.

Coinvolte più di 500 agenzie del distretto Sud, che comprende Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. L’Agenzia Generale del dottor Angelo Greco si riconferma tra le big del distretto.

Oltre ad essere stata una serata di festa, tra musica e cocktail di auguri per il Natale alle porte, è stato soprattutto un momento di riconoscimento per l’impegno e il lavoro svolto. Ogni semestre la Compagnia incontra gli agenti facendo tappa nei vari distretti per premiare le agenzie che si sono particolarmente distinte nei vari contest. Grazie ai brillanti risultati registrati, merito dell’impegno di tutta la rete agenziale e subagenziale composta da validi consulenti in tutti i rami assicirativi, l’UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale di Angelo Greco, che da oltre 30 anni opera nel mercato assicurativo, si riconferma tra le vincitrici nei contest RE (Rami elementari) Persone, PMI (Piccole e Medie Imprese) e RCA (Responsabilità Civile Auto) del primo semestre 2019.

A salire sul palco per ritirare i premi, insieme ad Angelo ed ai figli Sebastiano ed Antonio Greco, che già nelle edizioni passate si erano distinti nei vari contest di distretto, erano presenti i collaboratori premiati: la Subagenzia Gangone Paolo con sede a Prato Perillo di Teggiano, la Subagenzia Fresolone Antonio di Atena Lucana, la Subagenzia Monaco Felice di Sicignano degli Alburni, la Subagenzia Gentile Felice di Palomonte. Menzione particolare per Sebastiano Greco, il responsabile Rami tecnici d’Agenzia, che ha ritirato il premio per il contest Rami elementari persone e aziende.

“Una soddisfazione enorme che ho condiviso con i miei figli e i miei collaboratori – dichiara Angelo Greco a margine della premiazione –. Raggiungere questi risultati e riconfermarli è un motivo di sprono e di orgoglio per la nostra agenzia che, seppur vivendo le difficoltà del mercato, riesce a riconfermarsi leader di mercato grazie al duro lavoro e alla professionalità dell’agenzia e dei collaboratori che lavorano quotidianamente a servizio della clientela e con i quali condivido questa gioia. Il duro lavoro premia sempre e gli ottimi risultati ne sono la prova”.

– Chiara Di Miele –