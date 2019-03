Si è svolto oggi presso il Complesso della S.S. Pietà di Teggiano, l’iniziativa “La rete dei Musei del Vallo di Diano si rinnova. Una vallata, 16 Comuni, 22 Musei” alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Campania Corrado Matera e dei rappresentanti dei 22 Musei.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati presentati i nuovi importanti musei che hanno aderito e faranno parte della Rete dei Musei, il nuovo logo della rete, la brochure e l’aggiornamento sulle attività finora svolte e quelle future.

Il dibattito ha avuto inizio con i saluti di Conantonio D’Elia, consigliere del Comune di Teggiano, per poi proseguire con gli interventi del presidente dell’associazione “Amici del Presepe” Gennaro Torresi, dell’assessore Corrado Matera, del Presidente della Fondazione MIdA Francesco D’Orilia e della professoressa Rosanna Laggio, docente di Storia Medievale all’Università degli Studi del Molise. Presenti in sala, inoltre, diversi esponenti dei Comuni e dei Musei interessati dall’iniziativa.

“Il primo problema che abbiamo riscontrato negli anni passati è stata la poca visibilità di un’area turistica che ha invece grandi prospettive di crescita a livello turistico – ha esordito l’assessore Corrado Matera – e dobbiamo tener conto che il tipo di turismo emergente e che sempre di più prenderà è piede è quello esperienziale. Anche in ambito europeo c’è sempre maggior attenzione per destinazioni come le nostre, che riguardano il turismo ‘verde’ o enogastronomico“.

Numerosi i progetti della Regione Campania proprio a favore dei piccoli borghi, oltre ai grandi attrattori turistici, come “la ‘Congiura dei Baroni‘ che coinvolgerà, tra le altre città, Teggiano e che quindi sarà al centro di una grande attenzione dal tipo di vista turistico. Inoltre, puntiamo alla valorizzazione del Centro Sportivo Meridionale mirata all’incremento del turismo sportivo, altre grande valore aggiunto di queste zone“.

Secondo Matera, dunque, il Vallo di Diano “ha grandi potenzialità ma occorre una strategia. Dobbiamo diversificare e cogliere le occasioni che ci offre il nostro territorio“.

– Maria De Paola –