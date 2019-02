Pietro Del Soldà, studioso di filosofia, docente universitario presso l’Università “La Sapienza” di Roma e giornalista di Rai Radio 3, ha incontrato ieri pomeriggio gli studenti ed i numerosi ospiti presenti presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.

Del Soldà ha discusso sul tema “Non solo cose d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della felicità” che è il titolo del suo ultimo libro, edito da Marsilio.

Nel corso dell’incontro con i numerosissimi studenti, Pietro Del Soldà si è soffermato principalmente sui temi in cui quotidianamente si imbatte confrontandosi con gli ascoltatori di Rai Radio 3 riferiti alle questioni profonde che riguardano la felicità degli individui, le contraddizioni della politica e l’insegnamento da trasmettere ai giovani: questioni ovviamente attuali le cui radici affondano nel terreno della storia fino alla Grecia di Socrate.

“La felicità produce altra felicità – ha detto Del Soldà- e la filosofia ci può venire incontro perché è una scienza che non cerca risposte ma, al contrario, cerca sempre e solo nuove domande. La liberazione delle angosce e delle paure dell’uomo moderno può, infatti, arrivare soltanto da un ritorno al pensiero filosofico, da una riscoperta dell’interiorità, che anziché chiudere, apra agli altri, riconosciuti simili e non antagonisti. Sull’esempio di Socrate dobbiamo riscoprire un sapere che sappia unire conoscenza ed impegno, riflessione ed azione concreta che abbia come fine il raggiungimento della verità e della giustizia”.

