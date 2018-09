Teggiano: auto sbanda e finisce fuori strada. Feriti due giovani del posto

Un incidente si è verificato questa mattina a Teggiano in via Provinciale del Corticato.

Una Fiat Panda con a bordo una ragazza e un ragazzo del posto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a finire fuori strada.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Ernesto Bruno, che hanno tirato fuori la ragazza rimasta incastrata nell’abitacolo.

I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni fortunatamente non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –