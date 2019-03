Nel corso della settimana, gli uomini del Compartimento Polfer per la Campania hanno effettuato controlli nelle principali stazioni della Campania, finalizzati alla prevenzione dei reati in ambito ferroviario, al contrasto dei fenomeni di illegalità e alla lotta all’abusivismo. I dispositivi di sicurezza predisposti presso i varchi presidiati dai poliziotti hanno consentito di controllare 3504 persone in transito negli scali ferroviari e 1602 bagagli.

Nelle stazioni di Napoli Centrale, Salerno, Battipaglia ed Aversa, l’attività diretta ad arginare il fenomeno dell’abusivismo è stata intensificata attraverso task force realizzate in collaborazione con la Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato.

I poliziotti della Polfer hanno controllato e sanzionato 20 venditori abusivi ai quali sono stati sequestrati centinaia di accendini, calzini, ciondoli, penne, fazzoletti, destinati alla vendita abusiva, oltre ai borsoni utilizzati per celare la merce durante il trasporto.

Inoltre, a 10 di essi è stato imposto l’ordine di allontanamento, mentre per altri tre sono state proposte o integrate le previste misure di prevenzione.

– Paola Federico –