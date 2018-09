Sviluppo dell’Agglomerato Industriale a Battipaglia. Provincia e Asi sottoscrivono un’intesa

L’agglomerato Asi di Battipaglia rappresenta un grande potenziale per il rilancio dell’economia e per la crescita dell’Area Vasta. Il processo di rilancio economico, produttivo e occupazionale del territorio richiede strumenti adeguati e la Provincia di Salerno e il Consorzio Asi condividono la volontà di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate per la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, finalizzate allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio.

Il rapporto sinergico tra l’Asi e la Provincia di Salerno è finalizzato alla progettazione della variante al Piano Regolatore Generale Consortile, che è l’elemento centrale del protocollo d’intesa sottoscritto ieri mattina, il cui scopo, infatti, è la progettazione della variante al Piano Consortile dell’Agglomerato di Battipaglia. L’Ente di Palazzo Sant’Agostino, che sarà il coordinatore per la rimodulazione dell’attuale area destinata ad Interporto di Battipaglia, ha individuato quale responsabile dell’attuazione del protocollo d’intesa l’architetto Nicola Vitolo, con la funzione di coordinatore, mentre il Consorzio Asi ha individuato quale responsabile dell’attuazione del protocollo d’intesa l’ingegnere Angelo Mascolo.

“L’impegno assunto andrà sicuramente a beneficio dell’intera comunità salernitana e non solo di Battipaglia in termini di immagine e garantirà maggiore attrazione di investitori che vedranno nella comunità consortile un’opportunità sicura di interesse economico e sociale– ha dichiarato il Presidente Giuseppe Canfora – . La Provincia e l’Asi sono chiamati ancora una volta a farsi garanti delle importanti iniziative che si stanno realizzando in questo territorio, a vantaggio di tutti”.

“Il miglioramento della fruibilità delle aree consortili renderà sicuramente appetibile una zona industriale dalle elevate potenzialità come quella di Battipaglia – ha affermato il presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti -. Questo protocollo di intesa nasce grazie alla sinergia con l’Ente Provincia, un’azione importante che mira allo sviluppo dei sistemi produttivi e logistici messi in campo dalla Regione Campania. La riqualificazione dell’area destinata all’interporto di Battipaglia è finalizzata alla realizzazione di un hub agroalimentare per la valorizzazione e l’esportazione delle produttività locali che potranno, in questo modo, trovare il giusto sbocco”.

– Chiara Di Miele –