Strategia area interna Vallo di Diano. A Padula l’avvio della fase esecutiva per lo sviluppo locale

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso l’Aula Consiliare della Certosa di San Lorenzo a Padula, l’incontro con il partenariato istituzionale e locale per l’avvio della fase esecutiva dopo l’approvazione dei progetti previsti dalla Strategia dell’ Area interna del Vallo di Diano.

L’incontro è stato moderato dal Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta. Presenti il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino, il Capo della Segreteria del Presidente della Regione Campania Francesco Alfieri, l’assessore regionale al Turismo Corrado Matera, Tiziana Medici, consulente Comunità Montana, Gerardo Cardillo del Comitato tecnico nazionale per le Aree Interne, i sindaci del territorio, i rappresentanti delle istituzioni.

”Dopo vari focus viene approvata la strategia – ha dichiarato Accetta – il Vallo, occorre ricordare, fu già scelto come seconda area pilota della Regione Campania. Ora abbiamo elencato dei servizi che bisogna migliorare”.

Durante il dibattito sono state spiegate in particolare, le linee d’azione previste, come il posizionamento del Vallo come meta turistica internazionale.

“E’ un’iniziativa di grande rilevanza e occasione di crescita per il territorio – ha dichiarato l’assessore Matera – la migliore intuizione degli ultimi 20 anni. Il Vallo di Diano può diventare una grande attrazione turistica sia per la posizione strategica sia per i punti di forza che possiede”.

In seguito si è parlato di valorizzazione delle aree protette e biodiversità, dieta mediterranea e prodotti tipici , interazione tra scuola ed impresa locale.

“Credo molto nella questione aree interne – ha sottolineato Alfieri – dove è irreversibile il processo dello spopolamento. Dobbiamo fare presto, bisogna attuare una strategia così importante”.

Importante anche la valorizzazione della storia e tradizioni del territorio, sviluppo dell’economia, qualità urbana e sicurezza, il potenziamento dei servizi di diagnosi e cura.

“Da questa sera inizia un percorso concreto – ha sottolineato Tommaso Pellegrino – il nostro Parco non ha soltanto un mare straordinario ma un’area interna ricca e piena di risorse ed eccellenze da valorizzare, dobbiamo investire sui residenti e sui giovani che scelgono di ritornare”.

– Gianluca Calenda –