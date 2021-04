Strada Provinciale “Pisciottana”. Piero De Luca:”Sbloccato l’appalto dal Consiglio provinciale”

“E’ stato sbloccato dal Consiglio provinciale di Salerno l’appalto per la realizzazione della S.P. Pisciottana. Si avvia a conclusione l’iter per l’effettiva realizzazione di un’infrastruttura decisiva, grazie all’impegno coordinato della Regione Campania e della Provincia di Salerno, in particolare del Presidente Strianese e del Vicepresidente Stanziola“.

Ad annunciarlo è l’onorevole del Pd, Piero De Luca.

I fondi, circa 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, rientrano tra le risorse economiche del “Patto per il Sud” e saranno utilizzati per realizzare un’opera strategica per lo sviluppo economico e turistico del Cilento e dell’intera provincia di Salerno.

“E’ una svolta importante – conclude Piero De Luca – un risultato straordinario per il nostro territorio“.

– Chiara Di Miele –