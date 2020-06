Sporting Sala Consilina. Arriva il venezuelano Palombizio, in uscita Bellaver

Continua incessante e senza soste il mercato dello Sporting Sala Consilina, che piazza un altro innesto nel roster che dovrà affrontare nella prossima stagione la serie B. E come ormai avviene da sempre l’annuncio arriva sulla pagina ufficiale del club nero-verde di patron Giuseppe Detta.

Questa volta a rendere maggiormente competitiva la squadra c’è l’innesto del talentuoso venezuelano Adrian Sanchez Palombizio. Avendo vissuto la sua carriera in Italia ed in particolare in Abruzzo dove è giunto all’età di 11 anni, Palombizio può essere considerato come “Formato” e non come quarto straniero. Il 22enne, calcettista nella sua carriera con le maglie di Acqua & Sapone con la squadra giovanile, Pescara e Ortona in serie A e da ultimo con il Sulmona in C1, può essere considerato un vero e proprio jolly avendo ricoperto tutti i ruoli.

Palombizio, dopo l’annuncio dello Sporting Sala Consilina sul suo ingaggio, attraverso il profilo social Facebook ha espresso la sua soddisfazione per aver sposato la causa del sodalizio valdianese:“Sono molto felice di far parte di questa squadra per la nuova stagione, farò di tutto per ripagare la fiducia riposta su di me per quanto fatto nelle passate stagioni. Mi corre l’obbligo di ringraziare Giuseppe Detta e l’agenzia che cura i miei interessi. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e iniziare questa avventura”.

Intanto il club salese fa registrare anche voci in uscita. Tra chi parte figura anche Matheus Bellaver, che con le sue reti è stato uno dei principali protagonisti per la vittoria del campionato di C1 e per la conquista della Coppa Regionale. La società lo ha salutato con un messaggio del ds Daniele Campanelli e con un video che ripropone le sue giocate e le sue marcature. Intanto il mercato resta aperto e lo Sporting Sala Consilina è pronto ad annunciare altri colpi.

