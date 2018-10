Il Ministero della Salute ha pubblicato i risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso la cosiddetta “Griglia LEA” per l’anno 2016.

Per quanto riguarda la Basilicata, nella valutazione finale per il 2016, questa si attesta su un punteggio pari a 173: i parametri di riferimento fissati dal Comitato LEA prevedono un range compreso tra 25 punti e 225 punti, dove il valore positivo parte da 160 punti. Pertanto il punteggio raggiunto dalla Basilicata risulta non solo essere positivo ma anche in incremento rispetto al 2015.

Importante sottolineare come il Sistema Emergenza/Urgenza 118 abbia contribuito significativamente al raggiungimento di tale risultato. Pur registrando uno scostamento rilevante del risultato del Sistema Emergenza/Urgenza 118, il netto miglioramento registrato nell’arco temporale degli ultimi tre anni ha consentito innanzitutto di essere adempienti riguardo all’obiettivo assegnato e di incrementare di tre punti il punteggio conseguito dalla Regione Basilicata. La visualizzazione della tabella contenuta nel documento del Ministero della Salute consente di conoscere il trend di progressivo miglioramento dell’intervallo “allarme-target”: 33 minuti per l’anno 2014, 27 minuti per l’anno 2015, 25 minuti per l’anno 2016. “E’ stato possibile raggiungere tale obiettivo – fa sapere il Direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza Sanitaria, dottor Diodoro Colarusso – grazie alla fattiva collaborazione e all’impegno di tutto il personale afferente al DEU 118: Medici, Infermieri, Autisti, che insieme alla Direzione del Dipartimento hanno condiviso la necessità di rivedere i modelli organizzativi finalizzati al miglioramento delle performance del sistema 118. Si è avuta una dimostrazione di altissima professionalità, senso di appartenenza, spirito di sacrificio e infinito amore per questa professione“.

Positive anche le performance relative al tema delle patologie tempo-dipendenti, quali ictus e infarto. La Regione Basilicata si è dotata da tempo di un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Aziendale), condiviso a livello regionale per il trattamento dell’infarto, che risulta dare risposte puntuali e precise alla popolazione regionale, nonché in epoca più recente di un PDTA per la gestione condivisa dell’ictus. Tutto questo è reso possibile grazie al contributo fondamentale delle donne e degli uomini del DEU 118, personale altamente specializzato ed operativo in qualsiasi momento del giorno e della notte durante tutto l’anno.

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed il suo DEU 188 comunicano di essere a completa disposizione di chiunque voglia effettuare ulteriori approfondimenti sulle attività poste in essere e sui dati relativi alla Griglia LEA 2016.

– Chiara Di Miele –