“Sindaci d’Italia”. Amministratori del Salernitano all’iniziativa nazionale di Poste Italiane

Anche gli amministratori della provincia a sud di Salerno, tra cui Cilento, Tanagro e Alburni, hanno preso parte questa mattina all’iniziativa di Poste Italiane “Sindaci d’Italia”. Quasi 4000 primi cittadini dei piccoli Comuni italiani protagonisti alla Nuvola di Roma dell’evento giunto alla seconda edizione.

Tra questi il sindaco di Roscigno Pino Palmieri, Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano, Carmine D’Alessandro, primo cittadino di Magliano Vetere, Giuseppe Scorza, sindaco di Castel San Lorenzo, e quello di Monteforte Cilento Antonio Manzi. Presenti anche il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina, quello di Piaggine Guglielmo Vairo e quello di Salvitelle Maria Antonietta Scelza.

Poste Italiane ha consolidato la sua presenza nei piccoli centri per aiutare ad invertire la tendenza allo spopolamento, guardando al futuro e all’innovazione ma senza dimenticare le proprie radici culturali. “Sosteniamo i piccoli Comuni per un’Italia moderna e poi forte” ha sottolineato Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane.

Sull’iniziativa di Poste Italiane interviene, attraverso Ondanews, il sindaco di Roscigno. “Per convocare tutti i sindaci dei piccoli Comuni ci voleva Poste Italiane – afferma Palmieri – che ha dato l’occasione di far diventare protagonisti chi tra mille difficoltà amministra territori nell’abbandono. Speriamo che un giorno posso essere istituita la figura del Ministro della montagna e dei piccoli Comuni per poter fare arrivare le istanze nel Consiglio dei Ministri. Se alle prossime Regionali in Campania vince il centrodestra spero che venga introdotta la figura dell’assessore regionale ai piccoli Comuni. Solo portando la voce nelle stanze dove si decide si può migliorare la situazione attuale. Oggi siamo circa 3.000 sindaci di piccoli Comuni presenti, si potrebbe iniziare, con la fusione, a ridurre macchine amministrative non più al passo con le sfide future. Oltre a chiedere, bisognerebbe anche cambiare il sistema di governo delle piccole comunità“.

– Chiara Di Miele –