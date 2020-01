Sicurezza stradale a scuola. Il roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro” fa tappa a Battipaglia e Campagna

Il roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro”, giunto alla sua ottava edizione, punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra famiglie, scuole, Enti locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada e chiama a raccolta circa 350 studenti del Salernitano.

Domani alle ore 9.30 farà tappa presso la Scuola Alta Formazione “Giacomo Leopardi” di Battipaglia, dove il Dirigente scolastico Silvana D’Aiutolo, il sindaco Cecilia Francese e il Direttore del Centro Formativo Tecnoscuola, Edmondo Gallo introdurranno la tavola rotonda sulla sicurezza stradale affidata ad esperti di sicurezza tra cui il Colonnello Gerardo Iuliano, Comandate della Polizia Locale di Battipaglia, l’ing. Angelo Esposito, Responsabile del Progetto Scuola dell’Associazione Meridiani, il Vice Questore Aggiunto Lorena Antonia Cicciotti, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia ed il Tenente Graziano Maddalena, Comandante Interinale della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia. Le conclusioni saranno affidate a Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania.

Mercoledì 15 gennaio alle ore 10.00 sarà il Comune di Campagna ad ospitare la decima tappa del roadshow. Dopo i saluti del sindaco Roberto Monaco, del vicesindaco Maria Santoro e dell’assessore comunale alla Sicurezza Adele Amoruso, saliranno in cattedra l’ing. Ada Minieri, presidente della Commissione Progetto Scuola dell’Associazione Meridiani, il Maresciallo Giorgio Alberto, Comandante della Polizia Locale di Campagna ed il Maresciallo Maggiore Angelo Solimene, Comandante di Stazione dei Carabinieri di Campagna.

Il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” prevede la partecipazione delle classi degli istituti di primo e secondo grado della Campania al concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”, che consiste nella proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale e nell’assegnazione di circa 41 premi. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 3 aprile alle ore 10.00 in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove sarà allestito il villaggio “Sii saggio, Guida Sicuro” nel quale saranno presentati agli studenti materiali e mezzi per la sicurezza stradale e sarà distribuito materiale informativo da parte degli Enti coinvolti nel progetto alla presenza di testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo.

– Chiara Di Miele –