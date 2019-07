Non ce l’ha fatta Gennaro Carratù, il 18enne salernitano che una settimana fa è rimasto vittima di un incidente a Parghelia, a pochi km da Tropea, dove si trovava per uno stage in un ristorante della zona. Il ragazzo era in sella ad una bicicletta elettrica quando ne ha perso il controllo e si è schiantato contro un parapetto in via Luigi Razza.

Gennaro ha smesso di vivere nell’ospedale “Annunziata” di Cosenza dove era stato trasferito dopo un iniziale ricovero presso l’ospedale di Vibo Valentia.

Il giovanissimo studente dell’Istituto Alberghiero “Virtuoso” di Salerno si trovava a Parghelia da due settimane insieme ai compagni di stage. L’impatto contro il parapetto dopo la caduta dalla bici è risultato molto violento e il 18enne è precipitato da un’altezza di oltre 5 metri finendo nella strada sottostante.

Sono stati gli amici che erano in sua compagnia ad allertare i soccorsi e ad attendere in questi giorni, insieme ai genitori, che Gennaro si risvegliasse. Ma i traumi riportati dopo la caduta non hanno lasciato alcuno scampo al giovane.

– Chiara Di Miele –

