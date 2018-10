È durata meno di 10 mesi la gestione di Salvatore Gagliano, al vertice della Federcalcio della Campania. Ieri sera sei componenti sui nove del Consiglio direttivo (Salvatore Errichiello, Biagio Iovino, Giuliana Tambaro, Antonio Tarantino, Marco Vigliotta e Carmine Zigarelli) ha rassegnato le dimissioni di fatto facendo decadere il direttivo e aprendo la strada alla nomina del reggente. Incarico che dovrà essere individuato dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia.

I sei rappresentanti che hanno deciso di adottare questa decisione hanno motivato con una nota la loro scelta: “Riteniamo doveroso, alla luce di quanto accaduto il 28 settembre all’Hotel Ramada di Napoli, in occasione dell’Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Campania LND-FIGC di rassegnare le immediate e irrevocabili dimissioni dalla carica di Consiglieri del CR Campania”

Inoltre nella lunga nota si legge anche: “Abbiamo chiesto, come moltissime società campane, al presidente del CR Campania Salvatore Gagliano, di dimettersi dopo aver strattonato in Assemblea la Consigliera Tambaro, per non permetterle di parlare. Dato che condanniamo fortemente un gesto così inqualificabile e che non siamo legati a poltrone e incarichi, dopo aver provveduto con senso di responsabilità alla partenza del campionato di Prima Categoria e al Campionato Under 19, abbiamo preso tale decisione”.

I sei dimissionari concludono la nota affermando anche: “La nostra decisione si fonda sulla necessità di ripristinare quel clima di grande collaborazione che si era finalmente creato durante la gestione commissariale del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e ringraziamo le società che hanno riposto in noi la loro fiducia. Le nostre dimissioni sono l’ennesima dimostrazione di quanto per noi tutelarle sia l’unica mission”.

Ora si attende la nomina del reggente che dovrà gestire il Comitato Regionale della Campania, uno dei più importanti in Italia.

– redazione –