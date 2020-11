Scuola nel Vallo di Diano. Ecco chi rientra in presenza il 25 novembre e chi decide di posticipare

Dopo la decisione da parte dell’Unità di Crisi della Regione Campania di riprendere dal 25 novembre la didattica in presenza per le scuole materne e classi prime delle elementari, i Comuni sono a lavoro per decidere eventuali restrizioni.

La Regione, infatti, ha stabilito la possibilità da parte dei Comuni di decidere la riapertura in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale.

Ripresa della scuola in presenza rimandata fino al 28 novembre a Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Sassano e Sala Consilina. Rimandata anche a Caggiano a data da destinarsi.

Torneranno regolarmente a scuola, mercoledì 25 novembre, i piccoli alunni di Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla.

Valutazioni rimandate nei comuni di Sanza, Casalbuono, Teggiano e Sant’Arsenio.

