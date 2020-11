Screening scuola in Campania. La Regione chiarisce:”Viene effettuato con test antigenici e non con tamponi”

In considerazione dell’elevato numero di richieste pervenute al numero verde istituito dall’Unità di Crisi della Regione Campania per raccogliere le prenotazioni per lo screening relativo alla scuola, è stato chiarito che questo viene effettuato con test antigenici. Non si tratta quindi di tamponi molecolari.

Il test è gratuito, completamente a carico del Servizio Sanitario Regionale.

E’ volontario ed è riservato esclusivamente agli alunni fino a 6 anni, ai genitori conviventi ed eventuali altri figli, oltre che al personale scolastico docente e non docente.

– Chiara Di Miele –