Un ragazzo di 22 anni di Muro Lucano è stato arrestato dai Carabinieri perché resosi responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane, che era oggetto di osservazione da parte dei Carabinieri, è stato scoperto dai militari mentre raccoglieva le infiorescenze in una coltivazione di cannabis indica, nel territorio del comune di Castelgrande. I Carabinieri hanno scoperto una maxi piantagione di cannabis per un totale di 350 piante, alte fino a due metri. Secondo i primi accertamenti, le piante erano in piena fioritura, quindi pronta per il raccolto e l’immissione sul mercato. Diverse le migliaia di euro di proventi se immessa sul mercato.

La coltivazione era stata predisposta in un’area di circa 2000 metri quadri.

Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Muro Lucano e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Melfi. Il 22enne murese, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Potenza, è stato trasportato presso si trova presso la casa circondariale “Santoro” di Potenza, in attesa dell’udienza di convalida.

Continuano invece le indagini dei Carabinieri per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e scoprire i canali di distribuzione dell’ingente quantitativo di droga che poteva essere prodotta dalla coltivazione.

– Claudio Buono –