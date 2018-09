I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno colto in flagranza di reato e arrestato tre persone intente a coltivare una piantagione di canapa indiana nel comune di Roscigno.

I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, agli ordini del Capitano Salvatore Della Corte, hanno scoperto una piccola zona all’interno di un vasto appezzamento di terreno dove venivano coltivate e abilmente nascoste centinaia di piante di marijuana, ormai diventate alte oltre i due metri.

L’irrigazione dell’intera piantagione era garantita da un tubo lungo oltre 150 metri collegato ad un’autoclave e ingegnosamente nascosto.

I tre responsabili, tra cui anche un noto trafficante originario di Lettere con numerosi precedenti penali, sono stati colti in flagrante e arrestati proprio mentre erano intenti al taglio e alla raccolta delle piante. Tutti e tre sono originari dei Monti Lattari, ma uno di loro è residente negli Alburni. Dopo l’arresto sono stati condotti nel carcere di Salerno.

Gli arbusti di marijuana scoperti in questa occasione si vanno ad aggiungere alle oltre 1000 piante di canapa indiana sequestrate in questo anno, soprattutto sui Monti Lattari, sempre dalla Guardia di Finanza di Castellabate. Queste illecite piantagioni avrebbero garantito una produzione di stupefacente dal cui spaccio sarebbero derivati introiti per oltre mezzo milione di euro.

– Chiara Di Miele –