Scoperta alcova in centro città a Salerno. Denunciate due persone per sfruttamento della prostituzione

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Salerno – Sezione Contrasto alla Criminalità Diffusa, Straniera e Prostituzione hanno effettuato un’attività di repressione del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione di donne straniere.

Raccolte le segnalazioni giunte da numerosi cittadini, i poliziotti della Squadra Mobile, specializzati nel contrasto di tale reato, dopo aver effettuato numerosi servizi di osservazione ed accertato che le segnalazioni pervenute avevano fondamento, hanno predisposto uno specifico servizio di intervento presso l’abitazione privata dove si aveva il sospetto fosse gestita l’illecita attività. L’immobile in questione, benché regolarmente ceduto in locazione ad una donna brasiliana residente in Veneto, non era occupato dalla stessa, bensì da un’altra donna, prostituta di nazionalità colombiana, che l’aveva irregolarmente sub locato dalla donna brasiliana, tramite un intermediario residente nel territorio salernitano. La donna colombiana, di 41 anni, sublocataria dell’immobile per esercitarvi attività di prostituzione, non conosceva la vera locataria ma solo l’intermediario con il quale aveva pattuito l’irregolare canone di fitto settimanale ed a cui aveva pagato la relativa somma di denaro. Tale intermediario, un uomo brasiliano 33enne, è risultato essere uomo di fiducia della locataria e gestore del sub affitto dell’immobile.

Al momento dell’irruzione nell’appartamento gli agenti della Squadra Mobile hanno sorpreso la donna colombiana proprio nell’atto di prostituirsi con un cliente.

Entrambi i responsabili dello sfruttamento della prostituzione, l’uomo e la donna brasiliani, sono stati indagati in stato di libertà per tale reato e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale, segnalando anche che la locataria, già in passato, aveva commesso lo stesso reato in altre province italiane.

Le indagini da parte della Squadra Mobile proseguono per accertare un eventuale coinvolgimento delle persone denunciate in un contesto criminale di più vasta portata.

– Paola Federico –