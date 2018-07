Scontro tra camion in A2. Gravemente ferito un 47enne

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi della galleria tra Pontecagnano e San Mango Piemonte in direzione Salerno.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, due camion si sono scontrati.

Gravi le condizioni di uno dei due autisti, un 47enne che è rimasto incastrato e schiacciato tra la cabina del mezzo pesante e le lamiere.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del Vopi di Pontecagnano, del personale Anas, dei Vigili del Fuoco di Salerno, del Soccorso Stradale e della Polizia Stradale.

Ci sono volute diverse ore di lavoro da parte dei caschi rossi per tirare fuori il 47enne dal groviglio di lamiere del mezzo pesante. A causa delle ferite riportate, l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno in gravi condizioni.

Illeso e sotto choc, invece, il conducente alla guida dell’altro mezzo pesante.

Intanto sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della Stradale.

– Mariateresa Conte –