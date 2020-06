Scomparsa di Rocco Giuliano. Il cordoglio del sindaco di Brienza, paese di origine del compianto politico

La scomparsa del sindaco di Polla, Rocco Giuliano, ha colpito anche la comunità di Brienza. Giuliano infatti era proprio originario della cittadina burgentina, dov’era nato il 22 aprile del 1945. A nome dell’intera comunità di Brienza, il sindaco Antonio Giancristiano ha ricordato il collega ed uomo delle istituzioni.

“La dipartita del sindaco Rocco Giuliano – ha dichiarato Giancristiano – ha provocato un’incolmabile angoscia e dolore in tutta la cittadina burgentina. All’intera comunità di Polla, ai familiari ed amici giungano da parte dell’Amministrazione comunale di Brienza le più sentite condoglianze”.

Giancristiano ha poi ricordato così Rocco Giuliano: “Abbiamo perso un vero politico, un uomo autentico, un vero signore che tanto si è impegnato per il progresso della propria comunità e che faceva sentire onorati delle proprie origini tutti i burgentini. Ancora sentite condoglianze dalla sua comunità d’origine”.

Dai sindaci della Basilicata e in particolare del Melandro, area più vicina al Vallo di Diano e a Polla, sono tanti i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia ed alla comunità pollese per la perdita di un uomo protagonista indiscusso della vita politica del territorio per oltre quarant’anni.

