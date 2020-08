Schiuma e inquinanti sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno. Il Codacons presenta una denuncia in Procura

Al Codacons Campania sono pervenute denunce da parte di numerosi bagnanti arrabbiati i quali hanno segnalato la presenza di sostanze inquinanti e intensa schiuma lungo la spiaggia di Santa Teresa a Salerno.

Si tratta di sostanze che degradano profondamente l’ambiente, pregiudicano fortemente la natura e rappresentano un rischio per la salute pubblica nell’unico luogo della città in cui si può trovare refrigerio in questo periodo di caldo intenso e di alto grado di umidità.

“Sulla spinta delle denunce dei cittadini e dei turisti – afferma Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons – e soprattutto sulla spinta delle immagini che girano sulla stampa online e sul web, presenteremo alla Procura della Repubblica denuncia per disastro ambientale e contemporaneamente diffida alla Capitaneria del Porto di Salerno affinché assumano, nei loro ambiti, le urgenti e necessarie iniziative per l’accertamento delle cause e soprattutto per perseguire i responsabili”.

– Chiara Di Miele –