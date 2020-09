Schianto fatale sulla Provinciale 14 a Bella. Perde la vita un giovane del posto, tre persone ferite

Non ce l’ha fatta un 26enne di Bella, morto a seguito di un incidente stradale verificatosi questa notte poco dopo le 2.

L’incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 14 Bellese che collega Bella e Baragiano. A bordo dell’auto, una Mercedes Classe A, c’erano quattro persone, la giovane vittima, una ragazza e due ragazzi, tutti di Bella.

La vittima era seduta al lato passeggero. Sono rimasti feriti anche i tre occupanti dell’auto, che non sono in pericolo di vita. Per uno di loro quasi certamente si renderà necessario un intervento chirurgico al “San Carlo” di Potenza.

L’auto, secondo le prime ricostruzioni, è andata a sbattere contro un muretto in una semicurva.

Sul posto i Carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e i Vigili del Fuoco.

– Claudio Buono –