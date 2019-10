Satriano di Lucania festeggia i 100 anni di nonna Antonietta Palermo.È la seconda centenaria in due mesi

La Basilicata si conferma sempre più terra longeva e di centenari. A distanza di pochi giorni dalla signora Vincenza Albano, che ha compiuto 100 anni il 5 ottobre scorso a Moliterno, nel potentino ecco un’altra centenaria, nonna Antonietta Palermo, nata il 9 ottobre 1919. Una giornata particolare per lei e per tutta la comunità di Satriano di Lucania.

A fare visita alla signora Antonietta, per gli auguri e il taglio della torta, anche il sindaco Umberto Vita, che ha portato il saluto della comunità satrianese, consegnando un regalo personale alla centenaria. Presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Giunta, Francesco Fanelli, nipote della centenaria.

Nata a Satriano di Lucania, madre e moglie esemplare, in paese è stimata da sempre ed è conosciuta da tutti. La sua vita lavorativa, per decenni, l’ha trascorsa come contadina. Per lei anche un periodo di emigrazione in Germania, al fianco del marito, che faceva il minatore. Con lui ha vissuto 75 anni di matrimonio.

Il segreto della sua longevità, ha spiegato a chi le ha fatto visita in questo giorno particolare, è legato in particolare all’alimentazione ed al consumo dei prodotti del proprio orto.

Al suo fianco le figlie Concetta e Santina, i generi e i tanti nipoti e pronipoti.

In meno di due mesi è la seconda centenaria festeggiata a Satriano di Lucania: il 17 agosto è toccato alla signora Rosa Liberata Pascale.

– Claudio Buono –