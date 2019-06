Sassano: la deliziosa pizza in teglia o rotonda del Panificio “Due Emme”

Al Panificio “Due Emme” di Walter Boccia e Margherita Marra a Silla di Sassano le delizie non finiscono mai. Per questo dai forni sempre accesi vengono fuori delle vere e proprie specialità dell’arte della panificazione e non solo.

Infatti da “Due Emme” è possibile trovare pizze in teglia o rotonde per una cena gustosa o una semplice merenda con i tradizionali gusti della Campania. Diversi i condimenti che si possono scegliere per ordinare la pizza da portare a casa: la classica margherita, ma anche capricciosa, tonno e cipolla, ai quattro formaggi, con le alici, bianca con olio e rosmarino e la deliziosa pizza con panna, cotto e mais tanto amata dai più piccoli.

Le pizze di “Due Emme” sono condite soltanto con ingredienti genuini e di elevata qualità,mentre l’impasto, disponibile anche integrale, è ottenuto utilizzando farine di prima scelta e lievito madre.

E’ possibile trovare le pizze recandosi direttamente presso il punto vendita del Panificio “Due Emme” in via Mezzana a Silla di Sassano oppure ordinarle telefonando ai numeri 0975/72713, 331/4075324, 328/1709646. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo margheritamarra38@gmail.com.

– Chiara Di Miele –

