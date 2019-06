Saldi estivi 2019. La Campania anticipa gli sconti, si parte il 29 giugno

Torna l’appuntamento estivo con i saldi, momento dell’anno in cui sconti e offerte permettono alle famiglie di fare acquisti a prezzi convenienti grazie ai ribassi applicati dai commercianti.

Da sabato 29 giugno si partirà ufficialmente in Campania mentre in Basilicata i saldi prendono il via martedì 2 luglio. Gli sconti termineranno il 28 agosto.

La decisione di anticipare gli sconti in Campania è della Giunta Regionale che lo ha stabilito con un Decreto Dirigenziale di ieri in previsione delle Universiadie dell’arrivo di un elevato flusso di turisti sul territorio.

Il Codacons ricorda l’importanza di adottare un comportamento attento e di evitare di commettere errori di leggerezza in fase d’acquisto. Inoltre, Codacons ricorda che i saldi non sono pensati per permettere ai negozi di liberarsi delle eccedenze di magazzino vendendo merce fuori periodo.

Il prezzo iniziale deve essere sempre indicato e deve essere perfettamente leggibile.

Chi ritenesse di essere stato vittima di truffa può rivolgersi al Codacons, ad altri enti per il consumatore o ai Vigili Urbani.

– Claudia Monaco –