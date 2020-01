Riqualificazione e recupero del centro storico ad Atena Lucana.La Giunta approva le linee programmatiche

Riqualificazione ambientale ed edilizia del centro storico ad Atena Lucana.

Far ripartire l’economia, rendere più vivibile il centro storico ma soprattutto adottare misure e politiche atte a incoraggiare e rendere appetibili gli interventi dei privati anche mediante sinergie pubblico-privato sono alcuni degli obiettivi dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luigi Vertucci.

Attraverso una delibera di Giunta sono state approvate le linee di indirizzo programmatiche. Buona parte del centro storico di Atena, in modo particolare il borgo medievale è vuoto e circa i 2/3 di quelle che una volta erano unità abitative sono disabitate, sfitte o in totale stato di abbandono sia esterno che interno e, in futuro, in assenza di politiche mirate a concreti interventi di recupero e valorizzazione, la situazione è destinata a peggiorare.

Inoltre, negli ultimi 20 anni i nuclei abitativi si sono spostati verso le periferie di Atena capoluogo con maggiori costi per la collettività in termini di servizi e problemi di ordine pubblico legate a zone fantasma con aumento di situazioni di degrado ambientale.

“Il tema del recupero e valorizzazione del Centro Antico di Atena Lucana è uno dei principali programmi nell’agenda politica di questa Amministrazione – si legge nel documento – la quale ritiene che la politica locale non può e non deve fare economia ma deve avere un ruolo primario di stimolo, anche se non esclusivo, nell’implementare strumenti, politiche e progetti atti a migliorare le condizioni di vita per contenere lo spopolamento e far ripartire l’economia in questa area”.

Tra le varie iniziative sono previste agevolazioni fiscali e tributarie a favore di chi acquista o ristruttura una casa o apre una attività artigianale, commerciale o professionale nel centro storico, esenzione dal pagamento degli oneri concessori per le attività edilizie nel centro storico, salvaguardia della tipicità del centro storico mediante la definizione di strumenti e programmi.

“L’obiettivo che si pone l’Amministrazione – si legge ancora – è far diventare il Centro Storico un presidio di fruibilità, raggiungibilità, vivibilità e protezione in una realtà a forte identità culturale, storica ed ambientale, dove sia possibile orientare la promozione locale verso il turismo culturale, quale fattore importante dello sviluppo imprenditoriale ed economico. Tale obiettivo dovrà essere il risultato di una programmazione condivisa che si basa sulla capacità di associazionismo tra tutti i soggetti utilizzatori: Comune, cittadini, rappresentanze turistiche, sociali ed imprenditoriali”.

– Claudia Monaco –