Rintracciati a Savoia di Lucania 7 cavalli rubati a Trevi nel Lazio, 5 sono affetti da anemia infettiva

“Il servizio veterinario dell’ASP di Potenza ha rintracciato in un allevamento di Savoia di Lucania sette cavalli rubati a Trevi nel Lazio, di cui cinque affetti da anemia infettiva e già sottoposti a vincolo sanitario. L’operazione è stata possibile grazie all’anagrafe animale e alla collaborazione tra istituzioni, in particolare tra Servizi Veterinari ASP e Forze di Polizia in Basilicata“. A renderlo noto, in una nota stampa, è il direttore generale dell’Asl di Potenza Lorenzo Bochicchio.

Tutto è partito da una denuncia di un allevatore di Trevi nel Lazio, che ha indicato, come possibile luogo dove i cavalli potevano essere stati portati, un allevamento di Savoia di Lucania. I Carabinieri di Trevi nel Lazio si sono messi subito in contatto con i militari di Vietri di Potenza, che hanno allertato i Carabinieri Forestali e il personale veterinario dell’ASP di Potenza.

“Grazie all’anagrafe animale – ha dichiarato il dottor Vito Bochicchio, direttore del Dipartimento Prevenzione della sanità e benessere animale – e al sistema di movimentazione degli animali, siamo stati subito in grado di identificare i cavalli rubati e a porli sotto vincolo sanitario evitando un loro utilizzo illegale“.

I sopralluoghi per individuare gli animali sono stati eseguiti dalla dott.ssa Fiorella Pagano, dirigente veterinario dell’ASP sul territorio di Picerno-Balvano-Savoia di Lucania. “Gli animali sono stati posti sotto vincolo sanitario – ha riferito la dott.ssa Pagano – in attesa di decidere la loro destinazione quanto prima così da toglierli dall’allevamento“.

