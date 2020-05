Rilancio economico della Basilicata dopo il Covid-19. Forza Italia presenta una proposta di legge

“Si può e si deve far ripartire l’economia lucana, in tempi brevi e con interventi decisivi”. Lo sostiene il gruppo regionale di Forza Italia, composto da Enzo Acito, Francesco Piro e Gerardo Bellettieri, che ha presentato una proposta di legge denominata “La Basilicata si Progetta”.

“E’ importante – spiegano gli esponenti politici di Forza Italia – dare nuova linfa al comparto delle infrastrutture lucano, coinvolgendo le pubbliche amministrazioni locali. Con la ‘Basilicata si Progetta’ intendiamo consentire a tutti i comuni lucani di dotarsi di una ‘banca di progetti’ da cui attingere, per raccogliere la sfida del rilancio del settore delle infrastrutture nel post-Covid19”.

Attualmente è disponibile un Fondo di Rotazione, a valere esclusivamente per la progettazione esecutiva e finanziato con fondi comunitari, che sconta l’obbligo della restituzione entro 12 mesi. Nel caso in cui il progetto non venga finanziato, i Comuni sono costretti a restituire le somme ottenute dal fondo di rotazione, attingendo dal bilancio comunale. Questa criticità ha impedito di fatto ai Comuni di costituire una propria banca progetti e questo vincolo ha limitato di molto l’uso del fondo di rotazione regionale. Con la proposta di legge, il Fondo di Rotazione, pari a 3.000.000 di euro, sarà a carico del Bilancio regionale e assegnato a tutti i Comuni lucani, con la conseguenza pratica di realizzare 131 fondi di rotazione, uno per ogni Comune della regione, senza obbligo di restituzione, con il solo vincolo di destinazione per affidare incarichi esterni a liberi professionisti al fine di redigere progetti di fattibilità tecnico-economica. I progetti così redatti potranno essere candidati sia ai fondi regionali che nazionali o comunitari e a fronte del finanziamento ottenuto sarà possibile recuperare le somme anticipate e riportarle nel fondo di rotazione comunale, innescando un processo virtuoso per futuri nuovi progetti e finanziamenti, da attivare con lo stesso procedimento.

Acito, che ha pensato e progettato la misura, entra più nel dettaglio: “Con una risorsa di 3 milioni di euro dei fondi regionali ed un’incidenza del 2% di prestazioni professionali per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, dotiamo i singoli Comuni lucani di una banca progetti, per un totale di lavori progettati pari a circa 190 milioni di euro, da cui attingere per candidare le proposte agli auspicati finanziamenti di opere pubbliche. Il Fondo sarà ripartito tra i comuni della Basilicata, in funzione del numero di abitanti residenti al 31/12/2019”.

“La proposta di legge – conclude Acito – costituisce un vero investimento per il rilancio delle opere pubbliche in Basilicata e per la conseguente ripresa economica post Coronavirus; siamo certi dello spirito di condivisione dell’intera maggioranza ed auspichiamo il senso di responsabilità delle minoranze per dare, alla proposta presentata, una corsia preferenziale, al fine di consentire a tutti i Comuni lucani di essere pronti al momento della iniezione delle ingenti risorse promesse dal Governo centrale per la ripartenza del settore lavori pubblici. Vorremmo evitare di arrivare tardi a questo appuntamento”.

– Chiara Di Miele –