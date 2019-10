Rifiuti tossici e pericolosi nel Vallo di Diano. Il M5S chiede controlli e ispezioni

“Da settimane si inseguono notizie di indagini, sequestri e provvedimenti giudiziari nell’ambito dello smaltimento illecito di rifiuti dalla Lombardia al sud Italia. In particolare il territorio del Vallo di Diano sarebbe meta di sostanze altamente tossiche e pericolose per l’ambiente e i cittadini. Nulla di nuovo in realtà se pensiamo alle evidenze dell’inchiesta Chernobyl sempre con destinazione di sostanze illecite verso il Vallo“. Lo denunciano la Deputata M5S Virginia Villani e il Consigliere regionale M5S Michele Cammarano, che chiedono una Task Force con la Regione per ispezioni e controlli nel Salernitano.

“Parliamo di zone a grande vocazione agricola e turistica – spiegano – che sono state oltraggiate e offese come è già drammaticamente accaduto per il Casertano. E’ giusto che le istituzioni contribuiscano a fare chiarezza e mettere in campo provvedimenti e strumenti per avviare bonifiche e risanamento ambientale“.

Villani e Cammarano parlano del Vallo di Diano e del Cilento come di territori dimenticati e affermano che occorre mantenere alta l’attenzione sulla vicenda interramento rifiuti e puntare sulla salvaguardia ambientale e della salute.

“Chiederemo alla Giunta regionale – concludono – un coordinamento stretto con le forze dell’ordine per mettere in campo ogni sforzo di indagine ambientale e verificare lo stato dei luoghi interessati dalle vicende criminose“.

– Antonella D’Alto –