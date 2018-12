Ricerche petrolifere nel Vallo di Diano.Fare Ambiente-Cilento Lucano:”Un regalo vecchia Commissione VIA”

Un incontro di Italia Nostra, associazione di tutela ambientale, è quello promosso ieri a Cava de’ Tirreni all’indomani della notizia del parere favorevole da parte della Commisione ministeriale riguardo le trivellazioni petrolifere in Campania e Basilicata.

Nella nota rilasciata dalla Commisione VIA (Valutazione Impatto Ambientale) risulta anche l’istanza “Monte Cavallo” che riguarda il Vallo di Diano.

All’incontro, promosso dalla Sezione di Cava de’ Tirreni, erano presenti, tra gli altri, Teresa Rotella, Presidente della Sezione “Italia Nostra” Cilento Lucano, ed il geologo e Senatore del Movimento 5 Stelle Franco Ortolani.

Nel corso dell’iniziativa è emersa la preoccupazione per l’avanzamento dell’istanza da parte della società Shell e l’eventuale azione che gli organi di Governo dovranno intraprendere.

“È stato un regalo della vecchia Commissione VIA del Ministero – ha commentato Teresa Rotella – prima di lasciare. Il Ministro Costa non deve firmare quel Decreto vista anche la sua decisione di revoca della Commissione VIA e la conseguente manifestazione di interesse indetta dal Ministero. Manifestazione scaduta lo scorso 9 dicembre e che prevedeva la presentazione dei curricula di esperti per la nuova costituzione della Commissione“.

“Speriamo – continua – che l’intervento politico e tecnico del professore Ortolani sia proficuo. Nel frattempo abbiamo contattato il Capo di Gabinetto del Ministro sull’urgenza ambientale e per avere un incontro a Roma sulle questioni più importanti a carattere regionale e nazionale come il Piano delle acque ed il Piano di Sviluppo Energetico”.

Il Senatore Ortolani, nei prossimi giorni, arriverà nel Vallo di Diano per un incontro presso la Comunità Montana.

– Claudia Monaco –