Ricerca di escort online. Paterno, centro della Val d’Agri, tra i più “viziati” in Italia

C’è un comune della provincia di Potenza tra i più “viziosi” in Italia, così come vengono definiti dal noto sito di recensioni per escort, Escort Advisor. Paterno, centro della Val d’Agri con poco più di 3.500 abitanti, risulta essere al quarto posto, tra tutti i comuni d’Italia, per le ricerche on-line che riguardano le escort.

Secondo uno studio del portale web, Paterno ha la media di 1.120 utenti al mese che fanno ricerche in tal senso. Al contrario, Potenza risulta essere più “casto”, con poche ricerche, tanto che il capoluogo lucano è relegato alla posizione numero 438, l’ultima a livello regionale.

A livello generale, la Basilicata è al 18° posto per quanto riguarda le ricerche on-line. Escort Advisor è il sito più utilizzato in Italia per scegliere le escort, visto che si occupa di recensioni dettagliate.

Un vero primato quindi per il centro della Val D’Agri, inserito dal portale nella “Top five” nazionale. Al primo posto tra i più viziosi il comune di Oltrona di San Mamette, nel comasco, poi le città di Milano e Bologna, a seguire Paterno. Il comune più “casto” in Italia è Querceta, situato in Versilia. Per il Vallo di Diano, il primo a livello nazionale è Sala Consilina, al 578° posto con 91 utenti in media al mese.

– Claudio Buono –