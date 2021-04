Riapre in tutta sicurezza a pranzo e cena il ristorante del Magic Hotel di Atena Lucana

Riapre in tutta sicurezza il ristorante del Magic Hotel di Atena Lucana. Con l’entrata in Zona Gialla della Campania, infatti, i ristoranti possono riaprire all’aperto, come stabilito dal recente decreto del Governo.

Il Magic è pronto, in queste soleggiate giornate primaverili, ad accogliere la sua clientela nel gazebo antistante il locale fino a venerdì 30 aprile.

Dal 1° maggio, invece, riaprirà il Summer Garden per ospitare in totale tranquillità la clientela. Sarà possibile gustare il menù seduti comodamente al tavolo ma con il giusto distanziamento oltre al rispetto di tutte le norme anti Covid.

Gli ospiti saranno accolti dallo staff del Magic Hotel e dalla creatività della Marino’s Kitchen. Si potranno assaporare nuovamente le gustose proposte del menù basate su materie prime di qualità e all’insegna delle eccellenze territoriali. Il tutto, come sempre, accompagnato da una vasta scelta di vini.

Lo staff del Magic Hotel è pronto ad accogliervi a pranzo e cena per coccolarvi…come a casa!

Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni contattare lo 0975/71292.

– Claudia Monaco –

