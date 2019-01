Restituiti con un pacco anonimo al Parco Archeologico di Paestum alcuni frammenti e tessere musive

Sono stati restituiti al Parco Archeologico di Paestum tre pezzi archeologici che erano stati rubati. Si tratta nello specifico di un frammento di una lastra marmorea, sei tessere di mosaico bianchi e un frammento di pietra.

A darne notizia tramite è stato lo stesso direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel che si è visto recapitare un pacco anonimo proveniente dal Veneto.

“Bene! Per risparmiare suggerisco di lasciare le cose al loro posto, si fa anche un enorme favore al patrimonio – commenta Zuchtriegel – Questi oggetti, una volta decontestualizzati, perdono gran parte del loro valore storico. Lo stesso vale anche per alcuni pezzi molto più grandi sottratti in maniera sistematica e finiti nelle collezioni di importanti musei all’estero”.

Nel mese di luglio dello scorso anno un turista statunitense, che 50 anni prima si era impossessato di alcune tessere appartenenti ad un mosaico, pentitosi le ha ritrovate e rispedite con un biglietto al direttore.

– Annamaria Lotierzo –