Regionali in Campania, presunto accordo tra De Mita e Renzi. I coordinatori Pellegrino e Saggese smentiscono

Sono giorni di grosso lavoro per i partiti e gli esponenti politici in vista della presentazione delle liste dei candidati alle prossime Elezioni Regionali in Campania.

E’ delle ultime ore la voce che vedrebbe un presunto accordo tra Matteo Renzi e Ciriaco De Mita per sintetizzare in una lista unica Italia Viva e Popolari.

Voce che resta tale dato che i due coordinatori provinciali di Italia Viva, Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese, smentiscono categoricamente, attraverso la redazione di Ondanews, qualsiasi tipo di accordo in tal senso.

“Non ci sono accordi politici nel nostro territorio con altre liste – sostengono i due coordinatori renziani -. Ovviamente dialoghiamo con tutti all’interno della coalizione di centrosinistra, ma Italia Viva ha già pronta la sua lista di partito e siamo pronti a consegnarla entro i termini previsti. La lista dei candidati di Italia Viva in Campania è chiusa“.

“Da parte nostra non c’è alcuna preclusione – precisano Pellegrino e Saggese – ma per amore della verità bisogna chiarire che non esistono accordi proprio perchè la nostra squadra è già pronta per iniziare la campagna elettorale“.

– Chiara Di Miele –