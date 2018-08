Questura di Potenza. Antonietta Andria è il nuovo Primo Dirigente della Divisione Anticrimine

Antonietta Andria, Primo Dirigente della Polizia di Stato, è il nuovo dirigente della “Divisione Anticrimine” della Questura di Potenza. Prende il posto del dott. Emanuele Bonato, che è stato trasferito in Puglia.

Andria, da 26 anni nella Polizia di Stato, è entrata come vice commissario. Di origini napoletane, laureata in Giurisprudenza, come prima sede di lavoro è stata a Varese, presso la Polizia di Frontiera all’aeroporto di Malpensa. Successivamente è stata trasferita alla Questura di Napoli, presso l’Ufficio Personale e Sezione Disciplina. Poco più tardi, all’Ufficio Tecnico Logistico, dove nel 2008 ha assunto la dirigenza. A Napoli è stata poi promossa al ruolo di vice Dirigente del Commissariato Decumani, e successivamente assegnata all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli.

Sempre nell’hinterland napoletano, nel 2014 ha ricevuto l’incarico di Dirigente del Commissariato Sezionale di Polizia di Ponticelli. Dov’è rimasta fino a qualche giorno fa, prima del suo trasferimento nel capoluogo lucano.

Per Andria non sono mancate le operazioni importanti di polizia giudiziaria, in particolare nell’area del napoletano. Si ricorda in ultimo l’operazione, lo scorso novembre, contro il clan De Micco, con un duro colpo inflitto ai clan dediti alle estorsioni ed allo spaccio.

Il nuovo Primo Dirigente giunto a Potenza è stato promosso, lo scorso aprile, a questo nuovo grado, a seguito del Corso di Formazione Dirigenziale, mentre era in servizio a Ponticelli.

– Claudio Buono –