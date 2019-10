Provincia di Salerno. Lavori di manutenzione sulla S.P.36 a Sicignano degli Alburni

È in fase di ultimazione l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 36 nel Comune di Sicignano degli Alburni per i lavori urgenti di sistemazione del piano viario e di pertinenze stradali (sistemi di ritenuta ponte sul fiume Tanagro).

“Sono stati realizzati – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – i lavori di rifacimento delle barriere pericolanti relative al ponte sul fiume Tanagro e di sistemazione di incroci pericolosi. L’importo complessivo dell’intervento è di 37.325,55 euro”.

“La Provincia di Salerno, in particolare il settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi – continua – con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla viabilità, Antonio Rescigno, prosegue senza sosta nella messa in sicurezza di tutta la rete viaria. Ringrazio la Regione Campania, in particolare il suo Presidente Vincenzo De Luca per l’attenzione che dedica ai nostri territori, senza i finanziamenti regionali non avremmo potuto provvedere alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle nostre strade”.

– Claudia Monaco –